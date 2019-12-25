2019-12-25T15:29:02+03:00
Общество

Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Новы год 2020 в Анапе
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Фото: администрации Анапы.Фото: администрации Анапы.
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На 31 декабря и 1 января жители Анапы без общественного транспорта не останутся - смогут и в гости заехать, и домой попасть. Власти курорта продлят работу автобусов и маршруток. «КП» - Кубань» рассказывает, как будет будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе.

Итак, в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 03:00. А 6 января – до полуночи.

Речь идет о маршрутках № 2, № 17, 24 и 25. Кроме того, дольше будут курсировать и автобусы №111 «Анапа − хутор Усатова Балка», 114 «Анапа - Витязево», а также № 125, 126 и 135, которые отправляются от «Красной площади» и едут до Супсеха.

- В остальные праздничные дни общественный транспорт будет работать согласно расписанию движения на осенне-зимний период, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

Стоимость билетов за поездку не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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