Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-25T15:37:27+03:00

Пробы возьмут после того, как закончатся восстановительные работы

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Роспотребнадзор Кубани проверит качество воды после второй крупной аварии на Троицком групповом водопроводе. Напомним, без блага цивилизации жители сразу трех муниципалитетов сидят с воскресенья, 22 декабря, когда случилось ЧП. Ранним утром 24 декабря водоснабжение полностью восстановили, но снова беда. В районе хутора Плавни произошел очередной порыв, из-за чего без воды остались 160 тысяч человек.

Вода в кранах жителей Крымского района, Новороссийска и Геленджика должна появиться вечером 25 декабря - бригады рабочих стараются уложиться в срок.

Однако, как только закончатся все восстановительные работы, специалисты регионального Роспотребнадзора возьмут пробы воды и отправят образцы на экспертизы, чтобы проверить ее качество.

Известно, что пробы после первой аварии соответствовали нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU