2019-12-25T15:37:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе

Пробы возьмут после того, как закончатся восстановительные работы
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮКФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор Кубани проверит качество воды после второй крупной аварии на Троицком групповом водопроводе. Напомним, без блага цивилизации жители сразу трех муниципалитетов сидят с воскресенья, 22 декабря, когда случилось ЧП. Ранним утром 24 декабря водоснабжение полностью восстановили, но снова беда. В районе хутора Плавни произошел очередной порыв, из-за чего без воды остались 160 тысяч человек.

Вода в кранах жителей Крымского района, Новороссийска и Геленджика должна появиться вечером 25 декабря - бригады рабочих стараются уложиться в срок.

Однако, как только закончатся все восстановительные работы, специалисты регионального Роспотребнадзора возьмут пробы воды и отправят образцы на экспертизы, чтобы проверить ее качество.

Известно, что пробы после первой аварии соответствовали нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Всесвятском кладбище Краснодара открыли мемориал «Расстрельный угол»
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе
Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе
В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха
На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»
В Новороссийске открылся новый детский сад на 240 мест
На главу Туапсе завели еще одно уголовное дело
В Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун»
На Кубани осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка
На Кубани нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%
Один из ведущих в мире бизнес-консультантов провел независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ
На Кубани мужчина продавал наркотики за биткоины, обменивая затем их на рубли
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей