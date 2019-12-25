На Всесвятском кладбище Краснодара открыли мемориал «Расстрельный угол»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-25T16:25:30+03:00

А уже в следующем году сделать появится поклонный крест

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Работы по периметру Всесвятского кладбища, что находится в самом центре города, продолжались несколько месяцев. И вот позади первый эта реставрации. Об этом сообщают в мэрии Краснодара.

Рабочие благоустроили всю прилегающую территорию, полностью обновили забор вдоль улицы Аэродромной. Белые плиты советских времени сменились на кованое ограждение с кирпичными колоннами.

Кроме того, на пересечении улиц Бабушкина и Аэродромная открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол». Его создали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

- Проект прошел согласование в управлении государственной охраны объектов культурного наследия, — сказал глава города Евгений Первышов. - Основные работы завершены, комплекс открыт для посещения. Но, безусловно, предстоит большая экспертная работа.

В 2020 году здесь появятся поклонный крест и гранитный православный крест с бронзовым распятием Иисуса Христа и специально оборудованным постаментом. Кроме того, вдоль улицы Аэродромной возведут церковное помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU