В центре Сочи дотла сгорела "ГАЗель"

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-25T20:10:36+03:00

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Инцидент произошел в среду, 25 декабря, в середине дня. "ГАЗель", стоявшая около ярмарки ЦАРМ, внезапно загорелась. Очевидцы сразу же вызвали сотрудников МЧС. Но приехавшим пожарным едва ли удалось потушить горящую грузовую машину, так как автомобиль за это время успел полностью выгореть.

В тушении останков "ГАЗели" был задействован один пожарный расчет, он и ликвидировал возгорание окончательно. По предварительны данным, причиной пожара могла послужить неисправность электрической системы. Однако обстоятельства предстоит еще выяснить.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Сочи пожарные тушат лесной пожар. На огонь сбросили 90 тонн воды с вертолетов, было совершено 18 вылетов.

ИСТОЧНИК KP.RU