В Новороссийске спасатели помогли коту, который застрял на козырьке 10 этажа

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-25T19:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели в Новороссийске частенько выезжают на необычные вызовы, где помощь нужна не человеку, а животным. Накануне им пришло сообщение, в котором говорилось, что в беде оказался кот.

Пушистый умудрился пролезть на узкий козырек многоэтажки из квартиры. Причем находился он на высоте 10 этажа. Обнаружила его хозяйка, когда вышла на балкон и услышала громкое мяуканье.

Спасатели выехали по адресу, чтобы спасти домашнего питомца. К счастью, четырехлапого удалось достать и передать хозяевам.

- Спасатели достали кота, который залез на козырек балкона на десятом этаже на улице Молодежная... Какие-то бесстрашные коты у нас в городе! - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Напомним, ранее в Новороссийске спасатели помогли спустить больную женщину с пятого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU