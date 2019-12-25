«Краснодар - мой второй дом!»: Перейра записал видеообращение к болельщикам на русском языке

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-25T19:27:27+03:00

Полузащитник «быков» стал лучшим игроком за всю историю клуба [видео]

Изменить размер текста: A A

Уругвайский легионер Маурисио Перейра победил в голосовании за лучшего игрока в истории ФК «Краснодар». На почетное звание претендовали восемь футболистов, но лишь один смог завоевать любовь фанатов.

Таким количеством голосов, а полузащитника поддержала треть фанатов, спортсмен был тронут, потому записал видеообращение, причем на русском языке.

fckrasnodar Маурисио @mauripa14 Спасибо тебе за игру, за самоотдачу в каждом матче и за то, что нашел время передать привет болельщикам! Сегодня Маурисио Перейра победил в голосовании за лучшего игрока в истории ФК Краснодар #Перейра #ВпередБыки

- Краснодар для меня это мой второй дом, поэтому все болельщики будут в моем сердце всегда, - говорит Маурисио Перейра. - Спасибо большое за все.

Напомним, футболист перебрался в кубанскую столицу из Буэнос-Айреса в 2013 году и достаточно быстро освоился. За шесть с лишним лет в составе «Краснодара» он сыграл 201 матч и забил 29 мячей.

В 2019 году Перейра принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU