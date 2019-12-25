«Краснодар - мой второй дом!»: Перейра записал видеообращение к болельщикам на русском языке
Уругвайский легионер Маурисио Перейра победил в голосовании за лучшего игрока в истории ФК «Краснодар». На почетное звание претендовали восемь футболистов, но лишь один смог завоевать любовь фанатов.
Таким количеством голосов, а полузащитника поддержала треть фанатов, спортсмен был тронут, потому записал видеообращение, причем на русском языке.
- Краснодар для меня это мой второй дом, поэтому все болельщики будут в моем сердце всегда, - говорит Маурисио Перейра. - Спасибо большое за все.
Напомним, футболист перебрался в кубанскую столицу из Буэнос-Айреса в 2013 году и достаточно быстро освоился. За шесть с лишним лет в составе «Краснодара» он сыграл 201 матч и забил 29 мячей.
В 2019 году Перейра принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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