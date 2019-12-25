2019-12-25T23:10:43+03:00
Общество

Три года назад произошло крушение Ту-154 над Черным морем в Сочи

К памятнику погибшим в авиакатастрофе возложили венки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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День 25 декабря 2016 года навсегда останется в истории города Сочи черным днем. Именно в эту роковую дату Ту-154 потерпел крушение в акватории Чёрного. Все находившиеся на борту самолета погибли, а их было 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди пассажиров лайнера были госслужащие, военнослужащие, артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители телеканалов и руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В Сочи почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154. В третью годовщину трагедии венки к памятнику в Сочи возложили родственники погибших и горожане.

- Прошли три года, а ощущение чудовищной несправедливости и пустоты не уходит, когда вспоминаешь эту страшную авиакатастрофу и безвозвратно ушедших наших лучших людей, - сказал замглавы города Константин Чеботарь.

Напомним, что летом этого года в память о всех летевших в том самолете в центре Адлера на набережной реки Мзымта открыли памятную стелу. Это двухметровая раскрытая книга. На ее страницах изображен борт со списком имен всех жертв той страшной трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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