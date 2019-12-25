Замглавы МВД по Краснодарскому краю отправили в отставку

25 Дек. 22:45 2019-12-25T22:45:05+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Данный документ разместили на официальном портале правовой информации.

Президент России 25 декабря освободил от должностей шесть генералов и двух полковников из МВД, СКР и ФСИН.

Согласно указу главы государства, среди прочих лиц, указанных в документе, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю — начальник тыла, генерал-майор Вячеслава Болгов. В связи с чем госслужащий отправлен в отставку в документе не уточняется.

Стоит отметить, что в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Болгов проработал 8 лет, с .6 мая 2011 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU