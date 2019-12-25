2019-12-25T22:45:05+03:00
Общество

Замглавы МВД по Краснодарскому краю отправили в отставку

От должности Вячеслава Болгова освободил глава государства
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: 23.мвд.рфФото: 23.мвд.рф
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». Данный документ разместили на официальном портале правовой информации.

Президент России 25 декабря освободил от должностей шесть генералов и двух полковников из МВД, СКР и ФСИН.

Согласно указу главы государства, среди прочих лиц, указанных в документе, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю — начальник тыла, генерал-майор Вячеслава Болгов. В связи с чем госслужащий отправлен в отставку в документе не уточняется.

Стоит отметить, что в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Болгов проработал 8 лет, с .6 мая 2011 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на мэра Туапсе Владимира Зверева завели еще одно уголовное дело за взятку. Пока бывший градоначальник сидит в СИЗО, следователи находят все новые эпизоды преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курганинске осудили женщине, убившую 82-летнюю соседку
Жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика восстановили водоснабжение
Замглавы МВД по Краснодарскому краю отправили в отставку
Три года назад произошло крушение Ту-154 над Черным морем в Сочи
До Красной Поляны доступен бесплатный трансфер
В Сочи потушили пожар в лесу
В поселке Псебай Мостовского района капитально отремонтировали ДК
«Краснодар - мой второй дом!»: Перейра записал видеообращение к болельщикам на русском языке
В Новороссийске спасатели помогли коту, который застрял на козырьке 10 этажа
Житель Армавира сбежал из ювелирного магазина с надетым на палец перстнем
В центре Сочи дотла сгорела "ГАЗель"
На Всесвятском кладбище Краснодара открыли мемориал «Расстрельный угол»
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Анапе
Роспотребнадзор проверит воду после крупной аварии в Крымском районе
В Отрадненском районе женщина пригласила в гости друга и обокрала его
Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха
На Главной городской площади Краснодара 31 декабря выступят артисты ТО «Премьера»
В Новороссийске открылся новый детский сад на 240 мест
На главу Туапсе завели еще одно уголовное дело
В Краснодаре введен в эксплуатацию последний литер ЖК «Форт Карасун»
На Кубани осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка
На Кубани нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 100%
Один из ведущих в мире бизнес-консультантов провел независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ
На Кубани мужчина продавал наркотики за биткоины, обменивая затем их на рубли
В Сочи спасатели ЮРПСО помогают в тушении лесных пожаров
В Краснодаре в Молодежном сквере отремонтировали скейт-парк
На Кубани местные жители продавали пихты, елки и сосны без необходимых документов
В Краснодаре в краевой больнице выполняют операции на щитовидной железе по новой технологии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей