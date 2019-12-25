2019-12-25T23:05:04+03:00
Происшествия

Жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика восстановили водоснабжение

На Троицком групповом водопроводе устранили аварию
Галина КОПЫЛОВА
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Аварию на водопроводе устранили. Фото: МЧС России по регионуАварию на водопроводе устранили. Фото: МЧС России по региону
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Напомним, что в воскресенье, 22 декабря, произошло ЧП на Троицком групповом водопроводе. Ранним утром 24 декабря водоснабжение полностью восстановили, но снова беда. В районе хутора Плавни произошел очередной порыв. Из-за него без воды остались три муниципальных образования - Крымский район, Новороссийск и Геленджик и четыре населенных пункта. В общей сложности без воды остались 160 тысяч человек.

25 декабря аварию удалось устранить, на данный момент водоснабжение восстановлено.

- 25 декабря в 18:30 Троицкий групповой водовод вышел на штатный режим работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после крупной аварии Роспотребнадзор проверит воду и отправят образцы на экспертизы, чтобы выявить ее качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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