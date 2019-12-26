В Курганинске осудили женщине, убившую 82-летнюю соседку

СЕГОДНЯ 00:02 2019-12-26T00:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в апреле 2018 года. К местной жительницы пришла 82-летняя соседка, она попросила налить воды в пластиковые бутылки. Но хозяйка не разрешила. После чего между женщинами вспыхнул конфликт.

Хозяйка стала бить пенсионерку за оскорбления. А потом села ей на грудь и стала душить. Параллельно разгневанная женщина била гостью твердым предметом по голове. Остановилась хозяйка двора только тогда, когда поняла, что соседка не шевелится. Пенсионерка скончалась до приезда медиков.

В отношении жительницы поселка Северный было возбужденного уголовное дело по статье «Убийство».

- Подсудимая вину не признала. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе осудили мужчину, который привлек к продаже наркотиков подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU