Для детей Кубани в рамках краевой программы купили 35 тысяч новогодних подарков
В рамках госпрограммы «Дети Кубани» в 2019 году для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, с инвалидностью купили 35 тысяч новогодних подарков. На это из краевого бюджета было выделено более 10 миллионов рублей.
Вчера, 25 декабря, в Краснодаре прошла новогодняя елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на учете в соцзащите.
- Шесть воспитанников Ахтырского детского дома поехали в Москву. Там они отправятся на ежегодную новогоднюю елку Министерства просвещения РФ. Эти ребята – призеры и победители различных творческих конкурсов, шахматных турниров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, до Красной Поляны доступен бесплатный трансфер. Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин.
ИСТОЧНИК KP.RU