Для детей Кубани в рамках краевой программы купили 35 тысяч новогодних подарков

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-26T07:27:40+03:00

На это из краевого бюджета было выделено более 10 миллионов рублей

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В рамках госпрограммы «Дети Кубани» в 2019 году для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, с инвалидностью купили 35 тысяч новогодних подарков. На это из краевого бюджета было выделено более 10 миллионов рублей.

Вчера, 25 декабря, в Краснодаре прошла новогодняя елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на учете в соцзащите.

- Шесть воспитанников Ахтырского детского дома поехали в Москву. Там они отправятся на ежегодную новогоднюю елку Министерства просвещения РФ. Эти ребята – призеры и победители различных творческих конкурсов, шахматных турниров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, до Красной Поляны доступен бесплатный трансфер. Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин.

ИСТОЧНИК KP.RU