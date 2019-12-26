На Кубани создали госкомпанию для достройки проблемных домов
Создать предприятие для завершения долгостроев поручил глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе одной из встреч с обманутыми дольщиками. Новая компания займется достройкой инвестиционно непривлекательных домов.
По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, акционерное общество «Региональная строительная компания Краснодарского края» станет генподрядчиком по ряду объектов уже в следующем году. Сейчас соответствующий список формируется.
- В этом году в Краснодарском крае в эксплуатацию ввели 43 долгостроя. В 2020 году планируются завершить строительство еще свыше ста объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU