В Краснодарском крае открыли спортплощадку для выполнения нормативов ГТО
В Тихорецке на центральном стадионе «Труд» открылась спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Объект построен в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни».
- Площадка имеет специальное резиновое покрытие, оборудована различными тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями и шведскими стенками, а также инвентарем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения и физической культуры Краснодарского края.
Целью проекта «Спорт норма жизни» является увеличение к 2024 году, до 55 процентов доли граждан Краснодарского края систематически занимающихся физической культурой и спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU