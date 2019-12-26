В Краснодарском крае открыли спортплощадку для выполнения нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-26T08:06:21+03:00

Она оборудована различными тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями

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В Тихорецке на центральном стадионе «Труд» открылась спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Объект построен в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни».

- Площадка имеет специальное резиновое покрытие, оборудована различными тренажерами, турниками и рукоходами, брусьями и шведскими стенками, а также инвентарем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения и физической культуры Краснодарского края.

Целью проекта «Спорт норма жизни» является увеличение к 2024 году, до 55 процентов доли граждан Краснодарского края систематически занимающихся физической культурой и спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU