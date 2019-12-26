2019-12-26T08:39:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл у работодателя инструменты и скрылся

Ущерб составил 50 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина украл у работодателя инструменты и скрылсяВ Краснодаре мужчина украл у работодателя инструменты и скрылсяФото: Архив "КП"
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В дежурную часть краевой столицы с сообщением о краже строительных инструментов обратился мастер по отделке жилых помещений. Мужчина рассказал, что у него украли лазерный уровень, болгарку, две шлифовальные машины и два перфоратора.

Вся техника находилась в квартире на улице Ставропольской, где он делал ремонт. Со слов краснодарца, имущество пропало после ухода его помощника. Выяснилось, что 25-летний молодой человек в выходные дни самостоятельно делал ремонт, а после перестал выходить на связь. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали, он признался в содеянном и пояснил, что перфоратор и болгарку сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Остальное имущество вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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