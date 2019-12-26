2019-12-26T09:06:18+03:00
Звезды

Кубанский казачий хор проведет рождественские концерты

7, 8 и 9 января артисты выступят в Краснодаре
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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Государственный академический Кубанский казачий хор проведет рождественские концерты на своей сцене в краевой столице.

- 7 и 8 января в 12:00 и в 16:00, а 9 – в 19:00 Виктор Захарченко со своими артистами порадует зрителей ярким театрализованным представлением со святочными обрядами, библейскими историями, зажигательными танцами и песенными премьерами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Концерты Кубанского казачьего хора отличаются своеобразием программы. С 1995 года он исполняет литургию в православных храмах – в России и за границей, поэтому в концерты включены духовные произведения, святочные обряды. На сцене, согласно художественному вымыслу, подразумевается интерьер хаты, хозяин и хозяйка.

12 января хор выступит с сольным концертом в Кремле. Артист впервые покажут на столичной сцене красочную рождественскую программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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