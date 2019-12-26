В Мостовском районе оштрафовали арбитражного управляющего предприятия-банкрота

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-26T09:25:58+03:00

Он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности

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Прокуратура Мостовского района проверила соблюдение требований законодательства о банкротстве при проведении процедуры в отношении ООО «Донстрой-Сервис».

Было установлено, что арбитражным управляющим предприятия-банкрота не исполнена обязанность по проведению собрания работников. Кроме того, он ненадлежащим образом осуществил инвентаризацию имущества должника.

- Арбитражного управляющего привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Он выплатит штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре мужчина украл у работодателя инструменты и скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU