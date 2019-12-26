В Мостовском районе оштрафовали арбитражного управляющего предприятия-банкрота
Прокуратура Мостовского района проверила соблюдение требований законодательства о банкротстве при проведении процедуры в отношении ООО «Донстрой-Сервис».
Было установлено, что арбитражным управляющим предприятия-банкрота не исполнена обязанность по проведению собрания работников. Кроме того, он ненадлежащим образом осуществил инвентаризацию имущества должника.
- Арбитражного управляющего привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Он выплатит штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре мужчина украл у работодателя инструменты и скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU