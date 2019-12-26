2019-12-26T09:39:53+03:00
Происшествия

В Анапе два парня угнали авто, а после похитили из кассы магазина деньги

Сотрудники полиции задержали злоумышленников в станице Гостагаевской
Александра ПОДУШКО
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В Анапе два парня угнали авто, а после похитили из кассы магазина деньгиВ Анапе два парня угнали авто, а после похитили из кассы магазина деньгиФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Анапы поступила информация о том, что в селе Юровка неизвестные угнали ВАЗ-2109, а после проникли в продуктовый магазин и похитили из кассы деньги.

- Полицейские установили личности злоумышленников. Местных жителей в возрасте 18 и 26 лет задержали в станице Гостагаевской. Злоумышленники ехали на угнанном автомобиле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также было установлено, что подозреваемые причастны к совершению краж из магазинов и домов в Анапе и Темрюкском районе, а также к двум фактам угона автомобилей. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 и частью 2 статьи 158 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и (Кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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