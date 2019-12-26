СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-26T10:12:21+03:00

В центре Краснодара для проведения новогодних мероприятий ограничат движение авто

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В центре краевой столицы для подготовки и проведения основных новогодних мероприятий ограничат проезд транспорта.

С 06:00 до 16:00 27 декабря:

- по Орджоникидзе - от Красной до Красноармейской.

С 15:00 30 декабря до 21:00 1 января 2020 года:

- по четной стороне Красной - от Длинной до Буденного;

- по четной стороне Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) - от Красной до Красноармейской.

С 06:00 31 декабря до 04:00 1 января 2020 года:

- по Красной - от Длинной до Калинина;

- по Буденного - от Рашпилевской до Митрофана Седина;

- по Красноармейской - от Длинной до Кузнечной.

с 18:00 31 декабря до 04:00 1 января 2020 года:

- по Красноармейской - от Пашковской до Длинной;

- по Длинной - от Рашпилевской до Коммунаров.

- Также для обеспечения антитеррористической безопасности от припаркованного большегрузного транспорта и посторонних авто расчистят въезды на Пушкинскую и Главную городскую площади кубанской столицы. Для объезда установят дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU