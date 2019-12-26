В Каневском районе пенсионер сбил 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-26T12:31:09+03:00

Она погибла на месте аварии

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25 декабря в 07:40 в Каневском районе в станице Привольной произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем авто марки «ВАЗ 21124» превысил скорость и сбил 4-летнюю девочку

- В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Было установлено, что девочка шла в сопровождении родителей, а при переходе проезжей части вырвала руку и двинулась вперед самостоятельно. Светоотражающие элементы на одежде малышки отсутствовали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Напомним, в центре Сочи дотла сгорела "ГАЗель".Происшествие обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU