В Каневском районе пенсионер сбил 4-летнюю девочку
25 декабря в 07:40 в Каневском районе в станице Привольной произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем авто марки «ВАЗ 21124» превысил скорость и сбил 4-летнюю девочку
- В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Было установлено, что девочка шла в сопровождении родителей, а при переходе проезжей части вырвала руку и двинулась вперед самостоятельно. Светоотражающие элементы на одежде малышки отсутствовали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Напомним, в центре Сочи дотла сгорела "ГАЗель".Происшествие обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU