В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень
Отчаявшийся отец-одиночка фактически оставшийся без жилья обратился на прямую линию Президента. Его письмо попало в ОНФ.
Мужчина рассказал, что на его дом, расположенный в Сочи по улице Известинской, в марте этого года сошел оползень. Был разрушен гараж, завалена задняя часть здания, повреждена одна из стен. Мужчина с детьми 8 лет и 10 месяцев жил несколько месяцев в полузасыпанном жилище.
Волонтерский штаб ОНФ обратился в администрацию города за помощью. Мэрия Сочи организовала расчистку участка дома спецтехникой. С территории вывезли более пяти тысяч кубометров земли. Волонтеры помогли привести дом в порядок.
- Глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский лично откликнулся на нашу просьбу, - прокомментировала координатор волонтерского штаба ОНФ Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
Напомним, на Кубани женщина отсудила сына у отца и заточила в реабилитационный центр. Мать надеется, что там психологи проведут беседу с ребенком и он согласится жить с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU