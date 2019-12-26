В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-26T11:43:26+03:00

Мужчина с двумя детьми несколько месяцев жил в полузасыпанном жилище

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Отчаявшийся отец-одиночка фактически оставшийся без жилья обратился на прямую линию Президента. Его письмо попало в ОНФ.

Мужчина рассказал, что на его дом, расположенный в Сочи по улице Известинской, в марте этого года сошел оползень. Был разрушен гараж, завалена задняя часть здания, повреждена одна из стен. Мужчина с детьми 8 лет и 10 месяцев жил несколько месяцев в полузасыпанном жилище.

Волонтерский штаб ОНФ обратился в администрацию города за помощью. Мэрия Сочи организовала расчистку участка дома спецтехникой. С территории вывезли более пяти тысяч кубометров земли. Волонтеры помогли привести дом в порядок.

- Глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский лично откликнулся на нашу просьбу, - прокомментировала координатор волонтерского штаба ОНФ Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Напомним, на Кубани женщина отсудила сына у отца и заточила в реабилитационный центр. Мать надеется, что там психологи проведут беседу с ребенком и он согласится жить с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU