2019-12-26T11:38:30+03:00
Общество

Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества

Алексей Горбенко будет курировать вопросы казачества и военнослужащих
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Депутаты поддержали назначение атамана Екатеринодарского районного казачьего общества на должность заместителя главы Краснодара. Алексей Горбенко будет курировать вопросы казачества и военнослужащих. Эта должность была вакантной долгое время.

Алексей Горбенко имеет несколько высших образований. С 1990 по 2019 год служил в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии РФ ГУ Росгвардии по краю. Он возглавлял краснодарский специальный отряд быстрого реагирования, руководил «Центром военно-патриотического воспитания «Патриот».

- 21 декабря на выборном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества казаки избрали Алексея Горбенко своим атаманом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, главой Ейского района стал Виктор Ляхов. Он официально вступил в должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Международном аэропорте Сочи открыли маршрут на Ереван
В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки
На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты
Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!
В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень
Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек
В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей
Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества
В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов
Главой Ейского района стал Виктор Ляхов
В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень