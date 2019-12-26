Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-26T11:38:30+03:00

Алексей Горбенко будет курировать вопросы казачества и военнослужащих

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Депутаты поддержали назначение атамана Екатеринодарского районного казачьего общества на должность заместителя главы Краснодара. Алексей Горбенко будет курировать вопросы казачества и военнослужащих. Эта должность была вакантной долгое время.

Алексей Горбенко имеет несколько высших образований. С 1990 по 2019 год служил в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии РФ ГУ Росгвардии по краю. Он возглавлял краснодарский специальный отряд быстрого реагирования, руководил «Центром военно-патриотического воспитания «Патриот».

- 21 декабря на выборном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества казаки избрали Алексея Горбенко своим атаманом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, главой Ейского района стал Виктор Ляхов. Он официально вступил в должность.

ИСТОЧНИК KP.RU