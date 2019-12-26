Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-26T12:09:14+03:00

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На Кубани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Гулькевичского района. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля), ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждении к даче ложных показаний свидетелем), п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По версии следствия, в мае прошлого года мужчина в селе Отрадо-Кубанском избил ранее незнакомого 42-летнего мужчину. В июле того же года, находясь в Гулькевичи, он напал на другого гражданина.

В сентябре он угрожал 8-летнему мальчику, что сбросит его с вышки. Ребенок воспринял эти слова реально. Потом он похитил мать мальчика и удерживал ее, привязав к кровати в заброшенном доме.

Уже в октябре злоумышленник угнал автомобиль, принадлежащий его матери. Но на самое жестокое преступление он пошел в конце ноября. Мужчина был дома у знакомых, где в ходе распития алкоголя, зарезал двух мужчин. После чего, опасаясь, что 42-летний мужчина и 46-летняя женщина, также находившиеся в помещении, могут его выдать, он убил и их.

- Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Расследование было проведено СКР по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU