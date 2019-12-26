Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-26T12:46:19+03:00

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Отель-замок «Богатырь» 4* — лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России». «Богатырь» расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности города Сочи. Удачное местоположение отеля позволяет ему по праву считаться идеальным местом для семейного отдыха с детьми. В первую очередь, благодаря тому, что отель, единственный в нашей стране, находится на территории первого в России тематического парка, входящего в топ-25 лучших развлекательных парков Европы. В шаговой доступности находится Олимпийский парк и железнодорожная станция. Около десяти минут займет путь на автомобиле до международного аэропорта Адлер. Отель «Богатырь» состоит из главного 10-этажного здания и дополнительного Рыцарского корпуса. В фонде отеля — 293 номера различной категории от семейного стандарта до королевского двухуровневого люкса.

Развитая инфраструктура «Богатыря» позволяет гостям найти все необходимое на территории комплекса. Здесь открыты два ресторана — ресторан русской и европейской кухни «Садко» и ресторан «Баллада», работающий по системе «шведский стол», а также уютный лобби-бар и бар «Черномор». Гости могут посещать спа-центр, уличный подогреваемый бассейн, для малышей открыт детский клуб «Карусель» и игровой центр «Легород». Отель располагает собственной парковкой с электрозаправкой и оборудованной пляжной территорией.

Розыгрыш проходит на странице отеля в Facebook .

Результаты розыгрыша объявим 30 декабря.

Не упустите свой шанс побывать в сказке!