2019-12-26T12:46:19+03:00
Общество

Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!

Победитель сможет провести два незабываемых дня в Сочи в период с 8 января по 16 марта
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
Изменить размер текста:

Отель-замок «Богатырь» 4* — лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России». «Богатырь» расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности города Сочи. Удачное местоположение отеля позволяет ему по праву считаться идеальным местом для семейного отдыха с детьми. В первую очередь, благодаря тому, что отель, единственный в нашей стране, находится на территории первого в России тематического парка, входящего в топ-25 лучших развлекательных парков Европы. В шаговой доступности находится Олимпийский парк и железнодорожная станция. Около десяти минут займет путь на автомобиле до международного аэропорта Адлер. Отель «Богатырь» состоит из главного 10-этажного здания и дополнительного Рыцарского корпуса. В фонде отеля — 293 номера различной категории от семейного стандарта до королевского двухуровневого люкса.

Развитая инфраструктура «Богатыря» позволяет гостям найти все необходимое на территории комплекса. Здесь открыты два ресторана — ресторан русской и европейской кухни «Садко» и ресторан «Баллада», работающий по системе «шведский стол», а также уютный лобби-бар и бар «Черномор». Гости могут посещать спа-центр, уличный подогреваемый бассейн, для малышей открыт детский клуб «Карусель» и игровой центр «Легород». Отель располагает собственной парковкой с электрозаправкой и оборудованной пляжной территорией.

Розыгрыш проходит на странице отеля в Facebook .

Результаты розыгрыша объявим 30 декабря.

Не упустите свой шанс побывать в сказке!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Международном аэропорте Сочи открыли маршрут на Ереван
В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки
На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты
Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!
В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень
Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек
В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей
Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества
В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов
Главой Ейского района стал Виктор Ляхов
В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень