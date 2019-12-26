2019-12-26T12:46:25+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продуктыНа Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продуктыФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Красноармейского района обратились администраторы двух сетевых магазинов. Они сообщили о краже алкоголя с витрин. При пересчете товара заявители обнаружили пропажу товара на сумму более 5 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах, и установили, что один и тот же мужчина рассматривал товар, а затем прятал его под куртку и уходил, не расплатившись. Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару.

Вскоре задержали ранее судимого жителя Славянска-на-Кубани. Он хотел украсть алкоголь и продукты в одном из сетевых магазинов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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