В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-26T13:08:45+03:00

Пострадавших и погибших в результате ЧП нет

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В 11:30 26 декабря диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в Пашковском районе Краснодара на улице Мира. К месту вызова были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

- Было установлено, что горят хозпостройки на площади 40 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:45 возгорание локализовали, в 12:11 – ликвидировали.

В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Напомним, в Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень. На месте ЧП продолжает работать следователь.

ИСТОЧНИК KP.RU