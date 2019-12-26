2019-12-26T13:21:11+03:00
Происшествия

Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей

Потерпевший пытался купить буровую установку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублейИнтернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
Изменить размер текста:

Житель Староминского района обратился в полицию. Мужчина пояснил, что на одном из Интернет-сайтов он нашел объявление о продаже портативной буровой установки. Он отправил задаток продавцу, а затем перевел оставшуюся часть суммы. После злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 20-летнего жителя соседней республики задержали по месту проживания.

- В отношении парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Международном аэропорте Сочи открыли маршрут на Ереван
В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки
На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты
Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!
В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень
Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек
В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей
Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества
В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов
Главой Ейского района стал Виктор Ляхов
В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень