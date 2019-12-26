Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-26T13:21:11+03:00

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Житель Староминского района обратился в полицию. Мужчина пояснил, что на одном из Интернет-сайтов он нашел объявление о продаже портативной буровой установки. Он отправил задаток продавцу, а затем перевел оставшуюся часть суммы. После злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 20-летнего жителя соседней республики задержали по месту проживания.

- В отношении парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU