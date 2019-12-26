На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-26T13:31:22+03:00

Это на 8 процентов больше по отношению к прошлому году

Изменить размер текста: A A

Оборот отраслей потребительской сферы Кубани по итогам года достигнет 3,3 триллионов рублей. Это больше на 8 процентов, чем в прошлом году. Профильные предприятия перечислят в консолидированный бюджет региона 37 миллиардов рублей.

- В Краснодарском крае продолжается активная работа над созданием инфраструктуры сбыта сельхозпродукции. Сеть «фермерских двориков» выросла до 79 объектов. Был запущен новый формат «фермерская лавка», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани также разработана схема размещения многофункциональных комплексов сервиса. В 18 муниципалитетах предусмотрена 41 площадка, сегодня уже работают 10 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU