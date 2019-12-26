В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко 27 декабря откроется выставочный проект группы художников уличного, городского и публичного искусства – «Сторона».
- Свои работы покажут 17 авторов из Краснодара, Адлера, Ростова-на-Дону, Владивостока и Москвы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.
- Творчество представителей таких направлений в искусстве, как граффити и стрит-арт свободно и экспериментально, однако имеет уже сложившиеся характеристики, общие по восприятию, но отличающиеся в демонстрации авторских произведений, - добавили организаторы выставки.
Экспозиция будет работать с 27 декабря по 12 января 2020 года по адресу: ул. Красная, 15.
ИСТОЧНИК KP.RU