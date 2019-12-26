В Международном аэропорту Сочи открыли маршрут на Ереван

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-26T14:52:57+03:00

За один раз смогут улететь 103 пассажира. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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К выполнению прямых рейсов из Сочи в Армению авиакомпания «Азимут» приступила в четверг, 26 декабря. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. На самолете Сухой Суперджет 100 за один раз смогут улететь 103 пассажира.

По вторникам и четвергам вылет будет осуществляться в 13:45, по субботам – в 13:55. Путь займет 1 час 20 минут. Первый зарегистрировавшийся пассажир получил от авиакомпании сертификат на бесплатный полет в любом направлении маршрутной сети.

- Стоимость билетов начинается от 1 750 рублей в одну сторону. Их можно приобрести на официальном сайте перевозчика и в авиакассах, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU