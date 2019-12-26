2019-12-26T15:19:02+03:00
Экономика

ВТБ запускает цифровую карту

Теперь клиенты могут оформить цифровую дебетовую карту и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка - Мультикарты
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ совместно с международной платежной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Теперь клиенты могут оформить цифровую дебетовую карту и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка - Мультикарты.

Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.

Клиенты всегда могут посмотреть реквизиты цифровой карты в ВТБ-Онлайн для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.

«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов. Для банка это важный шаг в сторону полностью цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов. Мы стремимся к тому, чтобы по результатам 2022 года все продукты банка были доступны онлайн», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В 2020 году ВТБ планирует запустить цифровую кредитную карту.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить летом 2020 года
В Краснодаре учебный трамвай парализовал движение пяти маршрутов
Президент поддержал инициативу Вениамина Кондратьева о выделении земли фермерам без торгов
«Ленина и матроса» установят на пересечении улиц Ленина и Суворова в Краснодаре
Банк ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте КИБ
Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – Наивысший уровень качества услуг
ВТБ запускает цифровую карту
В Международном аэропорту Сочи открыли маршрут на Ереван
В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки
На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты
Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!
В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень
Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек
В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей
Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества
В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов
Главой Ейского района стал Виктор Ляхов
В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень