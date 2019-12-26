2019-12-26T15:23:34+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – Наивысший уровень качества услуг

Банк является надежной организацией и его позиции в банковском секторе устойчивы
Иван ЕГОРОВ
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Фото: УралсибФото: Уралсиб
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26.12.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1. Ранее у организации действовала оценка А1 от 10.09.2018. Качество клиентского сервиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на очень высоком уровне. Банк является надежной организацией и его позиции в банковском секторе устойчивы. УРАЛСИБ – универсальный банк, на 1.10.2019 г входит в ТОП-20 по размеру активов среди всех российских банковских групп, в ТОП-15 по объему чистой прибыли, ТОП-20 кредитного портфеля, в ТОП-15 по объему кредитов физическим лицам. Положительное влияние на оценку оказали географическая доступность услуг через широкую офисную сеть. А, также активно развиваются электронные каналы взаимодействия с клиентами. Банк соответствует стандартам защиты прав потребителей. В организации действует собственный внутренний документ по защите прав потребителей, регламент по работе с обращениями. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – Наивысший уровень качества услуг
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