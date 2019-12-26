«Ленина и матроса» установят на пересечении улиц Ленина и Суворова в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-26T16:03:24+03:00

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В Краснодаре завершилась реставрация скульптуры «В. И. Ленин говорит с матросом», которая с середины прошлого века стояла на территории масложиркомбината. Глава краевого центра Евгений Первышов предложил ее установить в центре города. Эту идею поддержали депутаты городской думы. В ближайшее время обновленные «Ленин и матрос» появятся в сквере на пересечении улиц Ленина и Суворова.

— Спасение от разрушения этого арт-объекта не несет никакой политической окраски... В данном случае — это история города, история страны. Скульптурная композиция, как вы знаете, стояла на территории МЖК и могла быть совсем утеряна, но мы решили его отреставрировать и установить на одноименной улице. Она должна хорошо вписаться в этот сквер, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU