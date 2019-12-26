Президент поддержал инициативу Вениамина Кондратьева о выделении земли фермерам без торгов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-26T18:24:31+03:00

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Губернатор Краснодарского края предложил внести изменения в Земельный кодекс. Благодаря им станет возможным выделение земель для фермеров без проведения торгов. Глава региона считает, что необходимы особые критерии.

– Фермерам трудно конкурировать с агрохолдингами по приобретению земли на торгах. Они предлагают предоставлять землю без торгов. Если эту норму вернем, будет крайность. Если можно, введите критерии для фермеров, в каком случае они могут получать землю без торгов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Предполагается, что земли могут выделять только зарегистрированным крестьянско-фермерским хозяйствам, которые занимаются разведением крупного рогатого скота из расчета один гектар на одну голову, но не более ста гектаров. Кроме того, наделы без торгов смогут получить сельхозкооперативы, которые занимаются переработкой.

– Это правильно – надо выработать критерии для предприятий, которых можно наделять землей в особом порядке, – поддержал инициативу губернатора президент.

ИСТОЧНИК KP.RU