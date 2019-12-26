В Краснодаре учебный трамвай парализовал движение пяти маршрутов
Вечером 26 декабря в Краснодаре оказалось парализовано движение пяти трамвайных маршрутов. Очевидцы сообщили, что на кольце по улице Колхозной с рельсов сошел учебный трамвай. В трамвайно-троллейбусном управлении предполагают, что причиной инцидента мог стать посторонний предмет на путях.
- При подаче задним ходом, под вагоном перевелось перо, тележки пошли вразрез, без схода вагона. Предположительно, под колесную пару попал посторонний предмет. В данный момент ожидается кран, с помощью которого трамвай поставят в исходное положение, - сообщили в пресс-службе КТТУ.
Пока же временно не ходят трамваи по маршрутам 1,2,5,8,15 в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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