2019-12-26T17:44:24+03:00
Общество

В Краснодаре учебный трамвай парализовал движение пяти маршрутов

Инцидент произошел на кольце по улице Колхозной
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: МУП КТТУФото: МУП КТТУ
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Вечером 26 декабря в Краснодаре оказалось парализовано движение пяти трамвайных маршрутов. Очевидцы сообщили, что на кольце по улице Колхозной с рельсов сошел учебный трамвай. В трамвайно-троллейбусном управлении предполагают, что причиной инцидента мог стать посторонний предмет на путях.

- При подаче задним ходом, под вагоном перевелось перо, тележки пошли вразрез, без схода вагона. Предположительно, под колесную пару попал посторонний предмет. В данный момент ожидается кран, с помощью которого трамвай поставят в исходное положение, - сообщили в пресс-службе КТТУ.

Пока же временно не ходят трамваи по маршрутам 1,2,5,8,15 в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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