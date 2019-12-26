Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить летом 2020 года

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-26T18:07:43+03:00

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Города Крыма и Краснодарского края могут быть связаны электропоездами уже ближайшим летом.

- Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов, - считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Крыму считают, что электропоезда могут ходить в Анапу и Краснодар. Необходимое количество подвижного состава появится на полуострове к началу июня, его обновление начнется в феврале.

- Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно, - сказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Пригородным сообщением также планируется соединить Анапу и Керчь или Феодосию.

ИСТОЧНИК KP.RU