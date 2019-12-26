Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить летом 2020 года
Города Крыма и Краснодарского края могут быть связаны электропоездами уже ближайшим летом.
- Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов, - считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В Крыму считают, что электропоезда могут ходить в Анапу и Краснодар. Необходимое количество подвижного состава появится на полуострове к началу июня, его обновление начнется в феврале.
- Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно, - сказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Пригородным сообщением также планируется соединить Анапу и Керчь или Феодосию.
ИСТОЧНИК KP.RU