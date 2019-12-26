2019-12-26T18:35:46+03:00
Общество

В Краснодаре на четыре месяца ограничат движение на улице Энгельса

Работы будут идти с 20 января по 20 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре отремонтируют участок фекальной канализации на улице Энгельса. На время работ с 20 января по 20 мая будет ограничено движение от дома номер 36 до дома номер 53.

- Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства заранее утвердит схему объезда участка улицы и расстановки знаков. А также — проконтролирует работы по восстановлению поврежденных объектов улично-дорожной сети и благоустройству, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Кстати, как ранее сообщала «КП-Кубань», в 2020-м году в краевом центре на пересечении улиц Ленина и Суворова появится обновленная скульптура «В. И. Ленин говорит с матросом», установленная в середине прошлого века на территории МЖК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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