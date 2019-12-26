СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-26T20:12:22+03:00

На Кубани семьям с двумя и более детьми выдадут ипотеку под 5% годовых

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На Кубани почти 900 тысяч семей с двумя и более детьми получили ипотечный кредит под 6% годовых. В новом году льготная ставка составит 5%.

- Появилась возможность взять ипотеку под 5%, один из банков пошел нам навстречу в этом вопросе, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова. - Нам в целом необходимо уделять максимум внимания каждой нуждающейся в особой заботе семье. Вникайте и подключайтесь к решению их проблем, информируйте о действующих мерах поддержки.

В Краснодарском крае действует много мер поддержки для семей с детьми. Продолжены выплаты при рождении первого ребенка, на третьего или последующих детей, сохранен краевой маткапитал, со следующего года многодетные семьи смогут использовать его на погашение ипотеки, не дожидаясь трехлетия ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU