На сохранение лесов Кубани в 2019 году выделили более 102 млн рублей

26 Дек. 22:18 2019-12-26T22:18:57+03:00

Также в крае мониторят незаконное строительство в лесах

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В этом году лесовосстановительные работы проведены на площади 441 га. Всего на эти цели освоено 12 млн рублей. Еще нужно направить на сохранение леса 90 млн рублей.

- Особую важность для нас имеет проведение работ по лесоустройству. Это направление нуждалось в большем финансировании, чтобы заменить устаревшие материалы лесоустройства для более точного учета и мониторинга в современных условиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Также на особом контроле стоит вопрос пресечения незаконного возведения на землях лесного фонда объектов капитального строительства. Как рассказали лесные инспекторы в регионе выявлено186 случаев возведения подобных незаконных объектов. В делах будет разбираться суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудники полиции в предновогодние праздники проводят рейды по выявлению незаконной продажи деревьев хвойных пород. За текущий месяц правоохранители провели свыше 120 проверок в сфере лесопромышленного комплекса. И выявили более сотни фактов нарушения лесного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU