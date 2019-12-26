На сохранение лесов Кубани в 2019 году выделили более 102 млн рублей
В этом году лесовосстановительные работы проведены на площади 441 га. Всего на эти цели освоено 12 млн рублей. Еще нужно направить на сохранение леса 90 млн рублей.
- Особую важность для нас имеет проведение работ по лесоустройству. Это направление нуждалось в большем финансировании, чтобы заменить устаревшие материалы лесоустройства для более точного учета и мониторинга в современных условиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.
Также на особом контроле стоит вопрос пресечения незаконного возведения на землях лесного фонда объектов капитального строительства. Как рассказали лесные инспекторы в регионе выявлено186 случаев возведения подобных незаконных объектов. В делах будет разбираться суд.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудники полиции в предновогодние праздники проводят рейды по выявлению незаконной продажи деревьев хвойных пород. За текущий месяц правоохранители провели свыше 120 проверок в сфере лесопромышленного комплекса. И выявили более сотни фактов нарушения лесного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU