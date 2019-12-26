2019-12-26T23:21:17+03:00
Общество

В красных колпаках и топлес: в Сочи прошел предновогодний заплыв

Артисты местного цирка окунулись в холодное море [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/diamantellsФото: instagram.com/diamantells
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Погода в Краснодарском крае совсем не праздничная. Снега в регионе не прогнозируют - сугробы лежат лишь на Красной Поляне. А в Сочи так вообще температурные отметки не декабрьские. Воздух на курорте прогрелся до +17 градусов, в море, правда, холоднее - 13 градусов. Но это не остановило артистов местного цирка, которые решили устроить предновогодний заплыв!

Провели его на набережной курорта. Со слов самих артистов, к акции готовились около двух недель, но, скорее, собирались духом. Все-таки циркачам привычнее выходить на манеж. Волновались перед заплывом не только участники, но и море. В целях безопасности на пляже дежурили спасатели.

Дрессировщики, гимнасты, акробаты надели плавки, красные колпаки и с разбега забежали в холодное море! К слову, один из участников заметил, что вода для декабря теплая и пригласил зрителей, которые собрались на пляже, искупаться. Большинство людей вздрогнули, но нашлись и смельчаки.

Предновогодний заплыв в Сочи Видео: instagram.com/diamantells.

- Часто проводят забеги Дедов Морозов, парады, а мы решили устроить заплыв, потому что находимся в Сочи, - рассказала директор сочинского государственного цирка Наталья Шульга. - Мы хотели задать такой тон: в здоровом теле - здоровый дух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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