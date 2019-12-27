На Кубани модернизирована информационная система скорой медицинской помощи

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-27T07:30:22+03:00

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В рамках регионального проекта в Краснодарском крае проводится модернизация автоматизированной системы управления диспетчерской службой скорой медицинской помощи.

- Это позволит объединить все станции в единое информационное пространство, что повысит качество обслуживания и удовлетворенность населения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В 2019 году в центральную диспетчерскую службу ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» на рабочие места диспетчеров была установлена новая версия программного обеспечения. Она позволила оперативно управлять вызовами, поступающими со всей территории Кубани.

В 2020 году будет произведено дооснащение бригад скорой помощи защищенными планшетами, благодаря которым медики получат быстрый доступ к электронной истории болезни пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU