2019-12-27T08:02:28+03:00
Общество

На Кубани в выходные ожидается небольшой дождь

В некоторых районах края выпадут осадки с мокрым снегом
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в выходные ожидается небольшой дождьНа Кубани в выходные ожидается небольшой дождьФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Краснодаре днем 27 декабря ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, с переходом на западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 6…8 градусов.

В Краснодарском крае сегодня также возможен дождь, в горах с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер восточный, с переходом на западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура днем 3…8 градуса, местами до +10.

На Черноморском побережье временами дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +8….+13.

- 28 и 29 декабря на Кубани возможен дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, в конце периода местами порывы 12-17 метров в секунду. Ночью термометры покажут 0…+5 градусов, при прояснении 0…-3, днем ожидается +3…+8 градусов, местами до +10, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

На Черноморском побережье в выходные временами дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2…7 градусов, днем 7…12 градусов.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, в субботу будет пасмурно, без осадков. Днем +7…+8 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до +4. 29 декабря ожидается небольшой дождь. Днем +6…+7 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до +2…+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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