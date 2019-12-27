СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-27T08:15:04+03:00

В Краснодаре парень угнал машину и улетел на ней в кювет Фото: Архив "КП"

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В дежурную часть Краснодара с сообщением об угоне автомобиля «ВАЗ-21013» обратился житель хутора Ленина. Мужчина рассказал, что вечером припарковал машину возле своего дома, а утром обнаружил ее пропажу.

Сотрудники полиции установили причастность к угону 18-летнего местного жителя. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что обнаружил чужой автомобиль незапертым и поехал на нем кататься. Вскоре он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего оставил машину и ушел к себе домой.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU