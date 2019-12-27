На курорте «Роза Хутор» пройдет благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-27T08:34:18+03:00

Мероприятие будет проходить уже пятый год

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На арене Ледового дворца «Роза Хутор» 3 января 2020 года состоится благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея. Мероприятие будет проходить уже пятый год.

- На лед выйдут две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди них будут легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Павел Буре и другие, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Все деньги, полученные от продажи билетов на матч, будут направлены для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU