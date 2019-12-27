2019-12-27T08:34:18+03:00
Общество

На курорте «Роза Хутор» пройдет благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея

Мероприятие будет проходить уже пятый год
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края.Фото: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края.
Изменить размер текста:

На арене Ледового дворца «Роза Хутор» 3 января 2020 года состоится благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея. Мероприятие будет проходить уже пятый год.

- На лед выйдут две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди них будут легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Павел Буре и другие, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Все деньги, полученные от продажи билетов на матч, будут направлены для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Сочи в Дубай запустят два дополнительных рейса
Новый год в своей квартире встретят новоселы ЖК «Спортивный парк» от строительной компании «АСК»
ВТБ Лизинг передал Делимобилю 1000 автомобилей
В Армавире директор кооператива обманул 98 граждан
Рэп-исполнитель написал песню о расчлененной историком кубанской девушке
В Краснодаре долгострой на улице Домбайской введен в эксплуатацию
В Анапе мужчина убил двух человек из охотничьего ружья из-за громкой музыки
На Кубани легковушка столкнулась с большегрузом
На Кубани в новогодние праздники пройдет более девяти тысяч мероприятий
В Сочи пройдет карнавальный забег по Имеретинской набережной
В Тихорецке задержали женщину, напавшую на 93-летнюю пенсионерку
Кубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствия
В Краснодаре для детей-инвалидов и сирот прошли новогодние спектакли
В Новокубанском районе открыли животноводческий комплекс
В Краснодарском крае члены ОПГ обвиняются в сбыте героина и его контрабанде
В Краснодаре на территории гимназии № 87 приступили к строительству корпуса на 300 мест
На Черноморском флоте провели поиски подлодки условного противника
На курорте «Роза Хутор» пройдет благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея
В Краснодаре парень угнал машину и улетел на ней в кювет
На Кубани в выходные ожидается небольшой дождь
На Кубани модернизирована информационная система скорой медицинской помощи
Гостей и жителей Сочи в новогоднюю ночь поздравит Митя Фомин
В красных колпаках и топлес: в Сочи прошел предновогодний заплыв
На сохранение лесов Кубани в 2019 году выделили более 102 млн рублей
На Кубани построят пять заводов по сортировке и переработке мусора
На Кубани семьям с двумя и более детьми выдадут ипотеку под 5% годовых
В Краснодаре на четыре месяца ограничат движение на улице Энгельса
Электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить летом 2020 года