На Черноморском флоте провели поиски подлодки условного противника

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-27T09:16:30+03:00

В рамках учения экипажами было отработано взаимодействие различных типов кораблей

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Отряд кораблей Черноморского флота отрабатывал в море комплекс мероприятий по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника. От преследования уходили экипажи «Великий Новгород» и «Колпино».

- В рамках учения было отработано взаимодействие различных типов кораблей. Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» выполнили задачи поиска совместно с малыми противолодочными кораблями, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Корабельная поисковая ударная группа использовала различные способы для установления гидроакустического контакта и поражения подводной цели. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Напомним, электрички из Краснодарского края в Крым планируют запустить летом 2020 года. Сейчас перевозчики рассчитывают потребность.

ИСТОЧНИК KP.RU