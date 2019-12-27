На Черноморском флоте провели поиски подлодки условного противника
Отряд кораблей Черноморского флота отрабатывал в море комплекс мероприятий по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника. От преследования уходили экипажи «Великий Новгород» и «Колпино».
- В рамках учения было отработано взаимодействие различных типов кораблей. Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» выполнили задачи поиска совместно с малыми противолодочными кораблями, - сообщили в пресс-службе ЮВО.
Корабельная поисковая ударная группа использовала различные способы для установления гидроакустического контакта и поражения подводной цели. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
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ИСТОЧНИК KP.RU