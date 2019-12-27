В Краснодаре на территории гимназии № 87 приступили к строительству корпуса на 300 мест

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-27T11:11:12+03:00

Предполагается, что это будет отдельная начальная школа

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Новый корпус гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне краевой столицы вместе с прилегающей территорией займет 2,3 гектара. Это будет начальная школа на 300 мест. В самом здании сделают большие спортивный и актовый залы, вместительную столовую. На прилегающей территории - футбольное поле, беговые дорожки и зона отдыха.

К строительству уже приступили, идет формирование котлована под будущее здание. Площадка под новый корпус обнесена забором, на нем закреплен паспорт объекта. Работы займут 16 месяцев и завершатся в марте 2021 года.

- Новый корпус школы на 300 мест строится в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU