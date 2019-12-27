СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-27T09:57:58+03:00

В Краснодарском крае члены ОПГ обвиняются в сбыте героина и его контрабанде Фото: Архив "КП"

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Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении наркосбытчиков.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан создал ОПГ, состоящую из семи граждан России, Украины и Таджикистана. Злоумышленники 16 января 2019 года вывезли героин в крупном размере на территорию Абхазии.

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю члены ОПГ были задержаны, а наркотик изъят из незаконного оборота. Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

- Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU