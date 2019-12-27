В Новокубанском районе открыли животноводческий комплекс

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-27T11:09:28+03:00

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В Новокубанском районе открылась молочно-товарная ферма на 800 голов крупного рогатого скота. На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Андрей Коробка, который курирует агропромышленный комплекс.

- Новая ферма состоит из двух типовых корпусов под беспривязное содержание крупного рогатого скота с молочным блоком и современной доильной системой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среднесуточный надой на предприятии составляет 28,5 килограммов, а ожидаемая молочная продуктивность от коров по году составит 9,6 тысяч килограммов.

Как отметил Андрей Коробка, Кубань занимает первое место в стране по производству питьевого молока, также находится в числе лучших по объемам производства мясных продуктов.

Напомним, на Кубани построят пять заводов по сортировке и переработке мусора. С 2020 года в крае будет новая система обращения с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU