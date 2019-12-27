В Краснодаре для детей-инвалидов и сирот прошли новогодние спектакли

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-27T10:24:12+03:00

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Для детей из разных районов Краснодарского края, занимающихся художественным творчеством, принимающих активное участие в районных, краевых фестивалях, конкурсах, выставках, прошли показы новогоднего спектакля «Умка» и мюзикла «Волшебник Изумрудного города».

-Представления для детей организовали краевой театр кукол и творческое объединение «Премьера», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Новогодние мероприятия посетили около 500 детей-инвалидов и сирот из всех муниципальных образований Кубани.

Напомним, гостей и жителей Сочи в новогоднюю ночь поздравит Митя Фомин. Праздничное мероприятие пройдет на главной сочинской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU