В Краснодаре для детей-инвалидов и сирот прошли новогодние спектакли
Для детей из разных районов Краснодарского края, занимающихся художественным творчеством, принимающих активное участие в районных, краевых фестивалях, конкурсах, выставках, прошли показы новогоднего спектакля «Умка» и мюзикла «Волшебник Изумрудного города».
-Представления для детей организовали краевой театр кукол и творческое объединение «Премьера», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Новогодние мероприятия посетили около 500 детей-инвалидов и сирот из всех муниципальных образований Кубани.
Напомним, гостей и жителей Сочи в новогоднюю ночь поздравит Митя Фомин. Праздничное мероприятие пройдет на главной сочинской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU