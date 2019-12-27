2019-12-27T10:49:50+03:00
Происшествия

Кубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствия

Сейчас он находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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Кубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствияКубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствия
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В 2016 году в Апшеронском районе молодые люди напали на местную жительницу. Тогда сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, а его сообщнику удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск.

Следствием было установлено, что разыскиваемый и его знакомый увидели потерпевшую в кафе, и когда девушка села в такси, последовали за ней на своей машине. Подъехав к дому, один из мужчин остался ждать возле подъезда, а его сообщник вошел вслед за девушкой. Он ударил ее электрошокером и попытался сорвать золотую цепочку.

Девушка оказала сопротивление. Злоумышленник выхватил из ее рук телефон. После молодые люди выбросили похищенное и уехали в Апшеронск.

Три года следователи искали второго парня. Они направили множество запросов в различные регионы. В начале 2019 года сотрудники полиции установили, что гражданин жил в соседних республиках под другим именем. Его объявили в розыск по новым данным.

- В декабре текущего года 28-летнего жителя Апшеронского района задержали соседнем регионе и доставили в Краснодар. Сейчас он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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