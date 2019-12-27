В Тихорецке задержали женщину, напавшую на 93-летнюю пенсионерку
В отдел вневедомственной охраны Росгвардии Тихорецка поступило сообщение от 93-летней старушки. Ее дом оборудован кнопкой тревожной сигнализации.
Женщина сообщила, что неизвестная через незапертую дверь проникла в ее жилище и, угрожая предметом, похожим на нож, забрала у нее деньги и убежала.
- Росгвардейцы, задержали злоумышленницу в нескольких кварталах от места происшествия. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, кубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствия. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU