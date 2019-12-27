СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-27T11:05:14+03:00

В Тихорецке задержали женщину, напавшую на 93-летнюю пенсионерку

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали ее полицейским

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В отдел вневедомственной охраны Росгвардии Тихорецка поступило сообщение от 93-летней старушки. Ее дом оборудован кнопкой тревожной сигнализации.

Женщина сообщила, что неизвестная через незапертую дверь проникла в ее жилище и, угрожая предметом, похожим на нож, забрала у нее деньги и убежала.

- Росгвардейцы, задержали злоумышленницу в нескольких кварталах от места происшествия. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, кубанские полицейские задержали мужчину, который несколько лет скрывался от следствия. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU